بعد خسائر الجلسة السابقة .. ارتفاع أسعار النفط عالميًا

ارتفعت أسعار النفط عالمياً في التعاملات المبكرة ، اليوم الخميس، وقلصت قليلاً من خسائر الجلسة السابقة.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار عشرة سنتات أو ما يعادل 0.11%، لتصل إلى 87.39 دولار للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار سنتين لتصل إلى 82.71 دولار للبرميل.

وأيضاً، ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم، وسط المخاوف من اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2374.97 دولار للأوقية (الأونصة).

فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2389.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 28.38 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 938.40 دولار.

بينما ارتفع معدن البلاديوم 0.2% إلى 1027.82 دولار.