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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مران الأهلي بالكونغو.. كولر يجتمع مع الجهاز الطبي

صدى البلد

يخوض الأهلي مرانه الأول بالكونغو اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي وحاضر كولر المدير الفني لـ الأهلي اللاعبين بالفيديو.

واجتمع كولر مع الجهاز الطبي لبحث موقف المصابين وتحديد موعد عودتهم إلي التدريبات الجماعية. 

 وصلت بعثة الأهلي إلى مطار لوبومباشي بالكونغو، بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، بينما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

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