520 شهيداً وجريحاً ومفقوداً.. جيش الاحتلال ينهي العملية العسكرية في النصيرات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الفرقة 162 الإسرائيلية تعلن انتهاء عملياتها العسكرية في مخيم النصيرات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق عملية عسكرية في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، ودارت معارك شديدة بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلاح الجو أغار على أهداف إرهابية فوق الأرض وتحتها في وسط القطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية العسكرية في مخيم النصيرات في وسط غزة تتم بتوجيه استخباراتي دقيق.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي في مناطق المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها 520 شهيداً وجريحاً ومفقوداً وأكثر من 13,000 وحدة سكنية خلال أسبوع واحد.