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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث سياسي: إسرئيل مستمرة في استهداف مخيم النصيرات بغزة لهذا السبب

صدى البلد

قال جهاد حرب، كاتب ومحلل سياسي ، إن إسرائيل تستهدف محافظة الوسطى التي تتركز في دير البلح وعدة مخيمات منها النصيرات، وهو مخيم مهم ذو كثافة سكانية، وعلى ما يبدو أن هناك عددا كبيرا من المقاومين لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية المستمرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف "حرب"، في مداخلة هاتفية على قناة  "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل عندما خرجت من محافظة خان يونس انتقلت إلى الوسطى باعتبار أن هناك كتيبة من حركة حماس، كما تقول إسرائيل، الأمر الذي يشير بأن هناك معركة ستكون لعدة أيام أو لفترة زمنية طويلة داخل هذا المخيم والمخيمات الملاصقة.

 

وأوضح أن إسرائيل مستمرة في عملياتها العسكرية في غزة والاجتياح البري في القطاع، والتي بدأت في الشمال ثم ذهبت لخان يونس وعادت الآن إلى وسط القطاع، وهذا جزء من العملية العسكرية التي تقوم بعمليات تدمير هائلة لهذه المحافظة بعدما شهدت المناطق الأخرى تدميرا واسعا.

إسرائيل غزة قطاع غزة الاحتلال اخبار التوك شو

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