خبير: زيارة عاهل البحرين للقاهرة لها دلالات مهمة قبل انعقاد القمة العربية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عاهل البحرين كأنه يتحدث عن القمة العربية التي ستعقد في مايو المقبل بالبحرين، وهذه منطلقات واضحة للسياسة الخارجية المصرية خاصة مع قضية غزة وفلسطين، وأنها أصبحت كما قال الرئيس السيسي أمس بأنها تهدد شعوب المنطقة العربية وخطر حقيقي بعد الاشتباك الإيراني الإسرائيلي، الذي يعد اشتباكا مباشرا.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة عاهل البحرين للقاهرة تحمل دلالات مهمة عن عمل عربي مشترك قادم مع القمة العربية في المنامة، فدائما لقاءات ملك البحرين مع الرئيس السيسي لها معان كبيرة في وحدة وترابط بين الشعبين المصري والبحريني.

وتابع: "نستشعر بأن البحرين هي مصر، ومصر هي البحرين، ولا يمكن أن نستشعر أن منطلقات السياسة الخارجية البحرينية إلا وفيها مصر بأنها ركيزة الأمة العربية وأنها الصمام والأمان، كما أن التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والبحرينية كانت نموذجا ومثالا لتأكيد وحدة الأمن القومي العربي والترابط المصري مع الأشقاء الخليجيين".