عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى إهناسيا ببني سويف يستقبل الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين وأسرهم

صدى البلد

أعلن  مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف، عن استقباله 15 حالة مرضية من الأشقاء الفلسطينيين ومرافقيهم، بواقع 15 حالة مرضية و32 مرافقًا من أفراد أسرهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وبإشراف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن استقبال الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين.

وكيل صحة بنى سويف يحيل 43 من العاملين بمستشفى الفشن للتحقيق

محافظ بني سويف يتفقد أعمال مشروع كوبري أشمنت الجديد

وأكد الدكتور عبد الله أسامة، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، أن الحالات المرضية وأسرهم، يتقلون أوجه الرعاية الطبية وغير الطبية على أكمل وجه، دون أي تقصير، وجميع العاملين بالمستشفى يتعاملون معهم كأفراد الأسرة الواحدة.

وحّذر مدير مستشفى إهناسيا، من جمع أي تبرعات أو مساعدات، باسم المستشفى، سواء من خلال أفراد أو كيانات، مؤكدًا أن إدارة المستشفى لم تقم بالتنسيق مع أي أفراد أو جهات بخصوص أي تبرعات للمرضى أو للمرافقين.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أمانة المراكز الطبية المتخصصة خالد عبد الغفار وزير الصحة غنيم محافظ بنى سويف لدكتور خالد عبد الغفار لأشقاء الفلسطينيين وكيل وزارة الصحة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

محامي حسين الشحات يطلب استدعاء سيد عبدالحفيظ للشهادة بقضية الشيبي

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

موضوعات متعلقة

بني سويف.. قطع الكهرباء عن بعض المناطق 6 ساعات لمدة 4 أيام

ترشيحاتنا

الأونروا تحذر من حملة خبيثة تتعرض لها الوكالة من الاحتلال الإسرائيلي

بوريل: نحن على وشك حرب إقليمية تؤثر في كافة دول العالم

السائق المتسبب بوفاة شخص وإصابة 4 آخرين في قبضة الأمن

تحركات دولية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة |فيديو

بقضية محمد الشيبي.. دفاع حسين الشحات يطلب استدعاء عامر حسين وجمال علام

كشف غموض بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها والمسروقات| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ