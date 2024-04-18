مستشفى إهناسيا ببني سويف يستقبل الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين وأسرهم

أعلن مستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف، عن استقباله 15 حالة مرضية من الأشقاء الفلسطينيين ومرافقيهم، بواقع 15 حالة مرضية و32 مرافقًا من أفراد أسرهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وبإشراف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن استقبال الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد الدكتور عبد الله أسامة، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، أن الحالات المرضية وأسرهم، يتقلون أوجه الرعاية الطبية وغير الطبية على أكمل وجه، دون أي تقصير، وجميع العاملين بالمستشفى يتعاملون معهم كأفراد الأسرة الواحدة.

وحّذر مدير مستشفى إهناسيا، من جمع أي تبرعات أو مساعدات، باسم المستشفى، سواء من خلال أفراد أو كيانات، مؤكدًا أن إدارة المستشفى لم تقم بالتنسيق مع أي أفراد أو جهات بخصوص أي تبرعات للمرضى أو للمرافقين.