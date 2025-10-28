هدى يسي: المتحف المصري الكبير أيقونة عالمية وهدية مصر للتاريخ والعالم

قالت رئيس اتحاد المستثمرات العرب عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتورة هدى يسي إن مصر على أعتاب حدث ضخم عالمي بعد ساعات قليلة هو افتتاح المتحف المصري الكبير وهو هدية مصر للعالم.

وأكدت يسي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المتحف الكبير هو أكبر متحف في العالم للآثار، وسوف يستوعب أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا، وسيفتتحه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المقبل بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول وأمراء وكبار المسئولين بمختلف دول العالم، في احتفالية كبيرة تعكس الحضارة المصرية وتعبر عن الأصالة والروح والتقاليد المصرية الحقيقية ليزيد من قوة مصر الناعمة الخارجية.

وأضافت أن افتتاح المتحف يحظى بمحط أنظار الجميع، لأنه يعد أكبر حدث ثقافي في العالم تنظمه مصر، وأعظم صرح ثقافي، وأكبر متحف في تاريخ البشرية، حيث يحتضن تراث وكنوز الأجداد لتظل رحلة المجد والخلود، بجانب إبراز إسهامات الحضارة المصرية ودورها المحوري على مر التاريخ في بناء الإرث الحضاري العالمي.

وأوضحت أن المتحف الكبير يمثل أيقونة عالمية للعديد من المميزات، فهو يمثل هدية الشعب المصري للتاريخ، حيث صمم لحفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، كما أنه يستمد أهميته من أهمية وتاريخ منطقة الأهرامات التي يقع بها.

وتابعت "أن المتحف يحقق أهدافا هامة منها عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية، وحفظها، وتأمينها، ودراستها، وصيانتها وترميمها، بجانب إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية، مع التركيز على توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية".

وأعربت عن فخرها بالمتحف الذي يعد أول متحف أخضر يحصل على جائزة أفضل مشروع في مجال البناء الأخضر والشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة وفقًا لنظام الهرم الأخضر المصري؛ لمساهمته فى إعداد دليل لتقييم المتحف كمشروع أخضر مستدام، ونشر الوعى بكل ما يتعلق بالمباني الخضراء المستدامة، والترويج لها تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أنه حصل أيضًا على 4 شهادات أيزو دولية بمجال السلامة والصحة المهنية وإدارة البيئة ونظم الجودة، مما ينعكس إيجابيًا على تنشيط السياحة المحلية والدولية وتحقيق قفزة في أعداد السياح والإيرادات السياحية للدولة، إلى جانب الاقبال على إقامة مشروعات سياحية مختلفة.