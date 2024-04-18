السائق المتسبب بوفاة شخص وإصابة 4 آخرين في قبضة الأمن

ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق لتسببه في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة ومركبة "توك توك" بالقاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغاً من أحد المستشفيات باستقبال متوفى و4 مصابين إثر اصطدام سيارة ملاكى لاذ قائدها بالفرار بها حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة المتوفى بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد قائد السيارة، سائق، مقيم محافظة الشرقية.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطه والسيارة، واعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.