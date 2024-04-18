بالأسماء .. 12 موقعا لاستلام وتوريد القمح من المزارعين بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية تخصيص 12 موقعا مابين صومعة وهناجر لاستلام وتوريد محصول القمح من المزارعين على مستوى المحافظة.



وكان قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تفقد صومعتي القمح بمدينة بنها وحقل حصاد قمح على مساحة 7 فدان بمدينة قها لمُتابعة إنتظام عملية توريد القمح، وذلك مع إنطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.



وأوضح "محافظ القليوبية" أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 10000 فدان قمح، وأن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 110.086 طن، مُشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم .



وتابع "الهجان" آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة، و اسعار التوريد 2000جنيه لأردب القمح درجة 23ونص و 1950 جنيه لأردب القمح 23 درجة و 1900 جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.

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