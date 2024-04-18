محافظ القاهرة: تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، استمرار العمل على تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل، وذلك في المسافة ما بين أول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلو مترا، من خلال العمل في خمسة قطاعات في الاتجاه الشمالي وستة قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة؛.

وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه؛ استعدادا لافتتاحه.



وقال محافظ القاهرة - في تصريح له اليوم: إن أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس، طبقا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقا لجدول زمني محدد سينتهي بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، ويتضمن دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة".



وأشار إلى إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـ BRT ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة، على نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية، حيث يعد افتتاحه حدثا ضخما سيجذب دائرة الضوء عالميا لمصر، ويعكس النقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.