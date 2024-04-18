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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متبقيات المبيدات يطلق خدمة النداء الآلي للتيسير على العملاء وسرعة إنجاز الخدمات

صدى البلد

قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن خدمة النداء الآلي، المُطبقة حاليا في المعمل تساهم في التيسير على العملاء، وسرعة إنجاز أعمالهم.


واضافت عبداللاه ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد أعطى اشارة البدء للعمل بتلك الخدمة خلال زيارته للمعمل، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والعملاء، اضافة الى الجهود المستمرة للمعمل  لتطوير خدماته وتقديمها بأعلى جودة ممكنة.


واشارت مدير المعمل أن تلك الخدمة تعتمد على تحديث نظام الإستقبال بنظام النداء الآلي وفقا لنوع الخدمة التي يطلبها العميل مثل طلب العميل لتسليم عينة أو استلام شهادة نتيجة تحليل او استفسار فني ويقوم كل عميل عند دخول المعمل باختيار نوع الخدمة التي يريدها والحصول على رقم ويقوم العملاء بالانتظار في مكان مخصص لحين سماع أرقامهم وكل عميل يقوم بالتوجه نحو الشباك المخصص لنوع الخدمة المطلوبة وفقا للرقم الذي حصل عليه.


واوضحت ان تلك الخدمة ساهمت في الحد من الازدحام وانتظام تقديم الخدمات بشكل حضاري وسرعة تقديمها وبالتالي الوصول إلى الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة لجميع عملاء المعمل.

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متبقيات المبيدات وزارة الزراعة

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