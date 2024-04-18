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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار فيات تيبو 2024 الرسمية.. بعد التخفيضات

فيات تيبو 2024
فيات تيبو 2024

تقدم السيارة فيات تيبو موديل 2024 بسعر رسمي يبدأ من 1,050,000 جنيه، بعد أن شهدت تلك النسخة تخفيضات رسمية تراوحت بين 300 ألف و325 ألف جنيه، وتعد سيارة فيات تيبو واحدة من ابرز السيارات في السوق المصري، والتي شهدت تخفيضات سعرية وفقًا لأحدث قائمة.

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ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار فيات تيبو 2024 الرسمية في مصر بالإضافة إلى أبرز المواصفات الفنية 

فيات تيبو 2024

تجهيزات وقدرات سيارة فيات تيبو 2024

 

  • مكيف هواء، زجاج كهربائي، مرايات جانبية كهربائية.
  • قفل مركزي، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة.
  • نظام الثبات الإلكتروني ESP، وفرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وسائد هوائية.
  • فرامل يدوية كهربائية EPB.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • مرآة داخلية "تعتيم".
فيات تيبو 2024
  • زر لتشغيل وإيقاف السيارة.
  • مصابيح أمامية وخلفية LED.
  • إضاءة نهارية LED.
  • بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، شاشة وسائط 8 بوصة.
  • محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي.
  • قوة إجمالية 110 حصان و152 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار"دفع أمامي".
  • متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
فيات تيبو 2024

الأسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر مليون و225 ألف جنيه.

فيات تيبو 2024
فيات تيبو فيات تيبو موديل 2024 فيات تيبو موديل 2024 اسعار فيات تيبو 2024 الأسعار الرسمية

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