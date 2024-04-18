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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروع القومى لمحو الأمية

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة

أعلن  الدكتور شريف، خاطر رئيس جامعة المنصورة عن تحقيق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية  في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية 12 ألفًا و 290 دارسًا ودارسة بالمحافظة، طبقاً لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة أبريل ٢٠٢٤م.
وأكد “ خاطر” حرص الجامعة على مواصلة إنجازاتها المتميزة في مجال محو الأمية والذى يُعد على رأس أولويات القضايا القومية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها المجتمعية نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، و المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030،  وإيمانها بأهمية القضاء على الأمية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه مستهدفات التنمية  في الوقت الحاضر لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، و حرصها على التعاون المستمر و المثمر مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.
وقد اشاد رئيس الجامعة بالجهود المتميزة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتعاون البناء والدائم مع فرع الهيئة بالدقهلية، والذى كان له دور كبير فى تحقيق هذا الإنجاز.  
فيما وجه الشكر لقطاعى خدمة المُجتمع وتنمية البيئة، و شئون التعليم والطلاب بالجامعة

  وأشاد بالمشاركة الفعالة لعمداء ووكلاء الكيات لشئون خدمة المجتمع، و شئون التعليم والطلاب، ومنسقي تعليم الكبار، و أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلبة، والطالبات، و فرق العمل بكل من كلية " التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، التربية الرياضية "  لمُشاركتهم الفعالة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار، كما أشاد بجهود مركز جامعة المنصورة  لخدمات تعليم الكبار المبذولة  في التنسيق بين الجامعة و فرع هيئة تعليم الكبار بالدقهلية.

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