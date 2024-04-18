برلماني: موقف مصر في رفض العدوان على غزة يتماشى مع أمنها القومي

قال النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ثابت وواضح وعليه إجماع من الكثير من دول العالم حتى من جانب الولايات المتحدة والغرب.

ولفت أبو عايشه في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر تعارض علنا وبقوة استمرار العدوان على قطاع غزة، استمرار حملة الابادة والتهجير.

ونوه بالاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الصربي "ألكسندر فوتشيتش"، حيث شدد الرئيسان على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية، لكافة مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر المجاعة، محذراً من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه، بما يهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان اصرار مصر على وقف العدوان على غزة يتماشى مع الأمن القومي المصري في المقام الأول، وموقف مصر التاريخي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.

واختتم النائب عبده ابو عايشه بالتأكيد أن استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة، يدفع بالمنطقة الى الهاوية كما ان هناك مخاوف حقيقية من اتساع رقعة الصراع، والدليل دخول ايران على خط الصراع والضربات الإيرانية على اسرائيل. مضيفا: لا حل سوى الاستماع لرؤية مصر بضرورة وقف الحرب والعودة لمسار التسوية السياسية.