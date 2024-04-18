73 لفافة هيروين.. المشدد 6 سنوات للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لكلا من سائق تروسيكل ومطبعجي، لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23044 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1600 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "إسلام ا ك"، 28 سنة مطبعجي، ومقيم طنط الجزيرة مركز طوخ، و"عصام ع ع"، 25 سنة، سائق تروسيكل، ومقيم كفر الرجالات مركز طوخ، لأنهما في يوم 11 / 9 / 2023، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششكن "فرد خرطوش"، و أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته ذخيرة (عدد طلقة واحدة) مما تستعمل على السلاح لناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "أحمد م ع"، 28 سنة معاون مباحث مركز شرطة طوخ، أنه وحال مروره الأمني بدائرة المركز أبصر المتهمين والصادر بشأنهما أمر ضبط وإحضار في القضية الرقيمه 22930 لسنة 2023 جنح مركز طوخ فضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر بكمر بنطاله على سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع مذخر بطلقة حية من ذات عيار السلاح المضبوط، وحقيبة بلاستيكيه تحوى 40 لفافة ورقية يحووا جميعاً مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالى.

وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على حقيبه بلاستيكيه شفافة اللون تحوى 33 لفافة ورقية تبين احتوائهم على مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها والمبالغ النقديه جزء من متحصلات تجارتهم الأئمه، وحيازة الأول وإحراز الثاني للسلاح الناري والطلقة المضبوطين بقصد الدفاع عن نفسهما وتجارتهما الأثمة.