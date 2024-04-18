صندوق النقد: أوكرانيا بحاجة إلى 42 مليار دولار لدعم ميزانية 2024

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اليوم الخميس، إن أوكرانيا تحتاج إلى ما لا يقل عن 42 مليار دولار من المساعدات الدولية لدعم الميزانية هذا العام في سياق الحرب المستمرة في روسيا.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات في واشنطن: "في هذه المرحلة، نقدر احتياجات الميزانية الأوكرانية لهذا العام بمبلغ 42 مليار دولار"، بحسب ما أوردته وكالة أوركرينفورم الأوكرانية.

وأعربت جورجييفا عن ثقتها في أن هذا سيكون ممكنا لأن الدعم الدولي لا يزال ثابتا مضيفة: "لقد سررت للغاية عندما استمعت إلى التصريحات التي صدرت أمس في المائدة المستديرة حول أوكرانيا والتي تفيد بأن الدعم لأوكرانيا لا يزال ثابتًا وثابتًا".

وشددت في الوقت نفسه على أنه من أجل حل المشاكل الاقتصادية لأوكرانيا والمنطقة، من الضروري، أولا وقبل كل شيء، وقف الحرب الروسية.

وأضافت: "الحرب قبل كل شيء هي مأساوية، حيث يقتل ويجرح رجال ونساء وأطفال في حادث يومي لذلك نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب من أجلهم".

بالإضافة إلى ذلك، أشادت جورجييفا بجهود السلطات الأوكرانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة التي مزقتها الحرب.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع وجمع هذا الحدث رؤساء الحكومات والوزارات والبنوك المركزية من حوالي 190 دولة.