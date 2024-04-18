نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

استطاعت سيدة في عصر مصر القديمة أن تحقق المستحيل في الوقت التي كانت السيدات لا يحق لهن الخروج من المنزل للعمل أو التعليم فهي استطاعت الخروج عن المألوف وتقوم بمهام 100 رجل في آن واحد هي الست عزيز الفحلة فتوة فتوات المغربلين وأشهر فتوة في مصر .

قصة عزيز الفحلة فتوة فتوات مصر

اسمها الحقيقي السيدة صبحه إبراهيم علي عيسى الغندور، الشهيرة بـ «عزيزة الفحلة»، وحصلت على لقب أشهر فتوة في المغربلين، بسبب مواقفها في نصرة الضعيف والمظلوم.

تزوجت السيدة صبحة إبراهيم علي عيسى الغندور الشهيرة بـ «عزيزة الفحلة» من ابن عمها المقيم بمنطقة باب الخلق، وبعد زواجها انتقلت للعيش معه، وأنجبت ابنتها نبوية، ثم حصلت على الطلاق، لتعود مرة أخرى إلى المغربلين، واستقرت في درب الأغوات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.