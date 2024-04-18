ممثل فلسطين بالأمم المتحدة: منحنا عضوية كاملة بمجلس الأمن يرفع جزءا من الظلم

قال زياد أبو عمرو الممثل الخاص لرئيس فلسطين في الأمم المتحدة، إنّ فلسطين تطالب العالم منذ سنوات بقبولها عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، لأن هذا القرار الدولي سيحمي حل الدولتين وسيجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة، ولكن، كان هناك من يعطل مثل هذا القرار دون وجه حق وتخت ذرائع واهية.

وأضاف "أبو عمرو"، في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه رفع جزء من الظلم التاريخي الذي تعرضت وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني وأن يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل وتنعم به دول وشعوب المنطقة كافة".

وتابع ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: "من حقنا أن نتساءل كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟! وكيف يضر هذا الاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين؟".