عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات يشهد الحفل الختامي للبطولة العالمية للبرمجة ICPC بالأقصر

صدى البلد

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إن البطولة الدولية للبرمجة ICPC هي الحدث الأكبر في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم، حيث تجمع شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على البطولة، معربا عن سعادته بإقامة المسابقة الدولية علي أرض مصرية وبحضور كبير من مختلف أنحاء العالم.


وشهد الوزير مراسم الحفل الختامي للبطولة الدولية للبرمجة ICPC، الذي أقيم في معبد حتشبسوت، وبحضور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار وبيل باوتشر رئيس البطولة الدولية للبرمجة.


وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرتكز على محاور أساسية على رأسها دعم الإبداع وتنمية المواهب والابتكار. 


وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وأحد رعاة المسابقة العالمية، المهندس محمد نصر، إن المشاركة في هذه المسابقة الدولية فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات من مختلف العالم، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين هذه الدول. 


وأشار إلى أن رعاية المصرية للاتصالات "وي" لهذه المسابقة يأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم الشباب وتمكينهم، سواء من خلال توفير فرص التعليم والتدريب، أو توفير بيئة مشجعة ومحفزة على الإبداع والابتكار بما يساعد على خلق جيل جديد قادر على تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية".


وتقام البطولة الدولية للبرمجة - في دورتها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، بالأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتستضيفها مصر للمرة الأولى. 


وشهدت البطولة هذا العام مشاركة ما يزيد عن 2500 من شباب العالم يمثلون 111 دولة منهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات، بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية، وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز الفعاليات التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية إذ تجمع أكبر من عدد من شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على لقب البطولة.


وتعتبر مسابقة The International Collegiate Programming Contest (ICPC) أقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم وأكبرها، ويتم إقامتها منذ عام 1977 ويشارك فيها كل عام ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة مختلفة، وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

رد فعل ناري من ممدوح عباس على تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

ترشيحاتنا

خبط في سيارة أخرى.. كواليس تعلق ميكروباص أعلى دائري الهرم| صور

التعليم تحسم الجدل حول دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بالكتاب المدرسي

رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة: مفيش تاجر محتكر سلعة بسبب زيادة المعروض

بيع السلع المهملة بالجمارك.. الحكومة تحسم الجدل

حزب الله: استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في راميم

حقيقة العرض الاستثماري لرأس جميلة بشرم الشيخ.. متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها في الثلاثينات.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة بـ لوس أنجلوس

لإعادة الانضباط للفريق.. هل طالب كولر بإعادة سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.. وبماذا رد؟

يشبه المايوه.. شاهد التصميم الأصلي لفستان يسرا بمهرجان بيروت

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ