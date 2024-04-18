وزير الاتصالات يشهد الحفل الختامي للبطولة العالمية للبرمجة ICPC بالأقصر

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إن البطولة الدولية للبرمجة ICPC هي الحدث الأكبر في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم، حيث تجمع شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على البطولة، معربا عن سعادته بإقامة المسابقة الدولية علي أرض مصرية وبحضور كبير من مختلف أنحاء العالم.



وشهد الوزير مراسم الحفل الختامي للبطولة الدولية للبرمجة ICPC، الذي أقيم في معبد حتشبسوت، وبحضور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار وبيل باوتشر رئيس البطولة الدولية للبرمجة.



وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرتكز على محاور أساسية على رأسها دعم الإبداع وتنمية المواهب والابتكار.



وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وأحد رعاة المسابقة العالمية، المهندس محمد نصر، إن المشاركة في هذه المسابقة الدولية فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات من مختلف العالم، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين هذه الدول.



وأشار إلى أن رعاية المصرية للاتصالات "وي" لهذه المسابقة يأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم الشباب وتمكينهم، سواء من خلال توفير فرص التعليم والتدريب، أو توفير بيئة مشجعة ومحفزة على الإبداع والابتكار بما يساعد على خلق جيل جديد قادر على تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية".



وتقام البطولة الدولية للبرمجة - في دورتها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، بالأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتستضيفها مصر للمرة الأولى.



وشهدت البطولة هذا العام مشاركة ما يزيد عن 2500 من شباب العالم يمثلون 111 دولة منهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات، بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية، وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز الفعاليات التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية إذ تجمع أكبر من عدد من شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على لقب البطولة.



وتعتبر مسابقة The International Collegiate Programming Contest (ICPC) أقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم وأكبرها، ويتم إقامتها منذ عام 1977 ويشارك فيها كل عام ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة مختلفة، وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية.

