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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأهلي يفوز على العدالة الكيني ويتأهل لدور الـ16

صدى البلد

فاز ‏‎الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على فريق العدالة الكيني 3/0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات من البطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة الأهلي حتى 24 أبريل الجاري.

 

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر «رجال طائرة الأهلي» على مجريات اللقاء تمامًا وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي إلى جانب الضربات الساحقة، ليحقق الفريق العلامة الكاملة في المجموعة ويتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى.

‏‎فاز «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-10، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-12، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-17.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز على الأسمنت الإثيوبي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

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