انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات يسقط 9 مصابين بينهم أطفال

شهد طريق الكريمات الصحراوي حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة ٩ أشخاص بينهم اطفال، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق الكريمات الصحراوي إتجاه محافظة بني سويف.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق.

ونتج عن الحادث تهشم السيارة وإصابة 9 أشخاص بينهم أطفال جرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.