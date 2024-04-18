بعد 7 سنوات زواج.. سارة تطلب الخلع: سب وإهانة على الفاضي والمليان

تقدمت سارة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في الكيت كات، بعد فترة زواج استمرت لمدة 7 سنوات فقط، إلا أنها لجأت إلى محكمة الأسرة بسبب تعدي زوجها عليها بالسب بصورة مستمرة فلم تجد سوى محكمة الأسرة للخلاص منه.

سارة تطلب الخلع من زوجها بعد 7 سنوات زواج

سردت سارة قصتها مع زوجها لـ موقع صدى البلد، حيث قررت أنها تزوجت قبل 7 سنوات، عانت خلالهم من السب والألفاظ في كل وقت وبدون أسباب، وكانت تقضي الليالي باكية بجوار زوجها وطرقت كافة الأبواب بين الأقارب والأصدقاء والجيران حتى لجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.

وقالت سارة عن قصتها مع زوجها «أنها حين كان عمرها 25 عاما تقدم لها شاب للزواج منها وبعدما تقابلت معه 4 مرات، ولم يظهر حينها عليه أنه شخصية غير محترمة أو يتحدث بأسلوب غير لائق، ووافقت عليه وكانت فترة الخطوبة حينها لمدة عاما ونصف، ثم تزوجت بعد ذلك منه.

وتابعت سارة عن قصتها في محكمة الأسرة، أنها بعد فترة خطوبة عاما ونصف، تزوجت ومنذ بداية الزواج وكان زوجها يتعامل معها بطريقة محترمة، ولكنها بعد مرور 4 سنوات ومع الولادة الأولى تغيرت معاملة زوجها معها وبدأ يسبها بالألفاظ في الصباح والمساء وبدون أسباب وكانت تلجأ للأسرتين أو الجيران وايضا الأصدقاء.

وأشارت سارة عن زوجها قائلة «مفيش حد أعرفه مروحتلوش ولا خبطت على بابه عشان يشوف لي حل لكن مفيش مفيش اي حل ولا في اي حاجة وهو مش بيتغير وكذا مرة يقف ويقول حقك عليا ويرجع تاني زي ماهو ولا كأن في حاجة حصلت ولا كأنه اعتذر، وكنت بتهان قدام كل الناس واقول معلش بيتي».

واختتمت سارة عن قصتها «وفي النهاية ملقتش غير محكمة الأسرة وروحت رفعت قضية خلع عشان أخلص منه، بعد ما طلبت منه الطلاق ورفض يطلقني».