عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق دهب أمه وطردته.. كريمة تطلب الخلع: قالي أنا يتيم وطلع كداب

مشكلات زوجية
مشكلات زوجية

تقدمت كريمة الزوجة العشرينية بدعوى خلع من زوجها في محكمة الأسرة بالمعصرة، للتخلص منه بعد زواج استمر لمدة عامين فقط، بسبب كذبه عليها وقيامه باستغلال إحدى صديقاته للقيام بدور شقيقته الوحيدة، إلا أنها اكتشفت في النهاية أن أسرته طردته بسبب سرقة مشغولات والدته قبل سنوات من الزواج.

قتـ ـلوه وحـ ـرقوا الجثمان.. قرار جديد بشأن المتهمين بواقعة شاب العمرانية

بزعامة 4 سيدات .. مشاجرة لفرض السيطرة داخل سوق في الطالبية|تفاصيل

إصابة شخصين في حادث على طريق الواحات

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

كريمة تطلب الخلع من زوجها بسبب الغش

سردت كريمة قصتها مع زوجها قائلة «عايشة مع واحد كذاب وكان جايب واحدة صاحبته عاملها أنها اخته الوحيدة وأن ابوه وأمه ماتوا في حادثة وأنه مالوش غير أخته، وساعة الجواز كان معاه اتنين رجالة كبار قال أنهم أعمامه ومشوفتهمش تاني وبالصدفة عرفت أن أبو وأمه عايشين.

وقالت كريمة عن قصتها مع زوجها، الراجل طلع بيضحك عليا سنتين، عايشة معاه وهو يتيم وطلع كل حاجة كدب في كدب وطلعت عايشة مع بني آدم غشاش ولما قولت له قالي هما طردوني وأنا معرفتش أعمل ايه واكتشفت إنه متجوزني بـ دهب أمه اللي سرقوا من البيت بعد ما طردته من البيت ولما طلبت الطلاق منه رفض.

وشرحت كريمة قصتها مع زوجها، أنا عندي 29 سنة، وبتشغل وعايشة مع والدتي بعد ما والدي توفى واتقدم لي شاب وقال إنه شغال في شركة وعايز يتجوزني وجه هو واتنين رجالة كبار وقال أنهم أعمامه ومعاه واحدة قال أنها أخته وأن والده ووالدته ماتوا، ووافقت عليه واتجوزته بعد 8 شهور وفضلت عايشة بعد الجواز عادي لحد ما بدأت أشك فيه.

وتابعت كريمة، كنت حاسة أن في حاجة غلط ديما وأن الجوازة دي فيها حاجة مش طبيعية، لحد ما بعد سنة و10 شهور لقيت الباب بيخبط وحد بيسأل عليه وقالي أن والده تعبان وعايز يشوفه قولت له والد مين ده والده متوفي قالي لا وحكالي قصته وأنه سرق دهب أمه وطردوه من البيت، وساعتها مكنتش عارفة أنطق، ولما سألت عن أخته دي قالولي في المنطقة دي وحيدة وعايشة مع والدها.

واختتمت كريمة قائلة، روحت اتكلمت معاه وقولت له أنا عرفت كل حاجة وعايزة أطلق وأني مش هعيش مع بني أدم كداب قالي مفيش طلاق روحت رفعت عليه قضية خلع.

كريمة الزوجة العشرينية الزوج الطلاق محكمة الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

مفاجأة بشأن شركة أوبر.. محامي المتهم بواقعة حبيبة الشماع يكشف التطورات|فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

قبل 30 يونيو.. نداء عاجل للأجانب المتواجدين بالبلاد

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

قتـ ـلوه وحـ ـرقوا الجثمان.. قرار جديد بشأن المتهمين بواقعة شاب العمرانية

بزعامة 4 سيدات .. مشاجرة لفرض السيطرة داخل سوق في الطالبية|تفاصيل

إصابة شخصين في حادث على طريق الواحات

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

نجاة أسرة من حريق شقة بجوار مستشفى أم المصريين

سقط من الخامس عاريا.. لغز يحيط بالعثور على جثة بجوار مسجد بشتيل

هارب من 76 حكما.. مأمورية لإسقاط تاجر سيارات قطري في الشيخ زايد

مهرجان مخل.. عصام صاصا أمام نيابة الهرم بسبب هبوسك بشفة وشفة

ترشيحاتنا

خلصوا عليه في شهر رمضان..أسرة القتـ يل: كان العائل الوحيد ونطالب بالقصاص

قرار عاجل من التعليم بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

انخفاض ملموس في الأسعار.. 8 سلع تشهد رحلة هبوط من بينها الأرز| القائمة كاملة

«اتكلم عربي».. جهود الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج| تعرف عليها

لابيد يدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو وتعيين جانتس رئيسا للوزراء

عزلة طهران واستهداف منشأة.. مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش كيفية الرد على الهجوم الإيراني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

بـ 10 جنيهات فقط .. طريقة عمل المايونيز

مش هتندم على شرائه.. تسريبات حول هاتف Razr Plus 2024

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل وجبة الفطار

فيديو

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ