سرق دهب أمه وطردته.. كريمة تطلب الخلع: قالي أنا يتيم وطلع كداب

تقدمت كريمة الزوجة العشرينية بدعوى خلع من زوجها في محكمة الأسرة بالمعصرة، للتخلص منه بعد زواج استمر لمدة عامين فقط، بسبب كذبه عليها وقيامه باستغلال إحدى صديقاته للقيام بدور شقيقته الوحيدة، إلا أنها اكتشفت في النهاية أن أسرته طردته بسبب سرقة مشغولات والدته قبل سنوات من الزواج.

كريمة تطلب الخلع من زوجها بسبب الغش

سردت كريمة قصتها مع زوجها قائلة «عايشة مع واحد كذاب وكان جايب واحدة صاحبته عاملها أنها اخته الوحيدة وأن ابوه وأمه ماتوا في حادثة وأنه مالوش غير أخته، وساعة الجواز كان معاه اتنين رجالة كبار قال أنهم أعمامه ومشوفتهمش تاني وبالصدفة عرفت أن أبو وأمه عايشين.

وقالت كريمة عن قصتها مع زوجها، الراجل طلع بيضحك عليا سنتين، عايشة معاه وهو يتيم وطلع كل حاجة كدب في كدب وطلعت عايشة مع بني آدم غشاش ولما قولت له قالي هما طردوني وأنا معرفتش أعمل ايه واكتشفت إنه متجوزني بـ دهب أمه اللي سرقوا من البيت بعد ما طردته من البيت ولما طلبت الطلاق منه رفض.

وشرحت كريمة قصتها مع زوجها، أنا عندي 29 سنة، وبتشغل وعايشة مع والدتي بعد ما والدي توفى واتقدم لي شاب وقال إنه شغال في شركة وعايز يتجوزني وجه هو واتنين رجالة كبار وقال أنهم أعمامه ومعاه واحدة قال أنها أخته وأن والده ووالدته ماتوا، ووافقت عليه واتجوزته بعد 8 شهور وفضلت عايشة بعد الجواز عادي لحد ما بدأت أشك فيه.

وتابعت كريمة، كنت حاسة أن في حاجة غلط ديما وأن الجوازة دي فيها حاجة مش طبيعية، لحد ما بعد سنة و10 شهور لقيت الباب بيخبط وحد بيسأل عليه وقالي أن والده تعبان وعايز يشوفه قولت له والد مين ده والده متوفي قالي لا وحكالي قصته وأنه سرق دهب أمه وطردوه من البيت، وساعتها مكنتش عارفة أنطق، ولما سألت عن أخته دي قالولي في المنطقة دي وحيدة وعايشة مع والدها.

واختتمت كريمة قائلة، روحت اتكلمت معاه وقولت له أنا عرفت كل حاجة وعايزة أطلق وأني مش هعيش مع بني أدم كداب قالي مفيش طلاق روحت رفعت عليه قضية خلع.