من ملابس الإحرام للكفن.. تفاصيل مصرع صاحب شركة سياحة في حادث مأساوي بالهرم



شهدت منطقة الهرم حادثا مأسويا راح ضحيته صاحب شركة سياحة سقط به الاسانسير ليلقى مصرعه في الحال.

تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة إخطارا من مستشفى الهرم، بوصول شخص يدعى محمود خطاب صاحب شركة سياحة جثة هامدة، نتيجة ادعاء سقوط مصعد العقار الذي يقطن به وهو بداخله.

وبالكشف الظاهري عليه تبين وجود نزيف حاد في المخ والبطن والصدر وجروح في منطقة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ولم يمكن إسعافه لوصوله المستشفى جثة هامدة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أن المجني عليه كان عائدا من أداء مناسك العمرة، وأثناء استخدامه الأسانسير من الطابق الحادي عشر سقط به بعد تعطله ما بين الطابقين السابع والسادس، وجاري جمع التحريات للوقوف على أسباب تعطل الأسانسير وسقوطه، وتم إيداع الجثة بالمشرحة.