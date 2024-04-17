ولع فيه حي.. عقاب قاس لعجوز تدخل لفض مشاجرة ببولاق الدكرور



تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اشعال النيران بجسد عجوز تدخل لفض مشاجرة بين شابين ببولاق الدكرور لتلتهم النار جسده حيا.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة لبيان ملابساتها واستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم حول الحادث.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة ان المجني عليه فارق الحياة اثر اصابته بحروق متفرقة في انحاء الجسد اثر قيام شاب اشعال النيران في جسده وظل يجري في الشارع وسط محاولات المارة اخماد حريق جسده ليسقط على الارض فاقدا الوعي وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة متاثرا باصاباته.

واضافت التحريات ان المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين شابين من اهالي المنطقة ونهر احدهما على التعدي بالضرب على الاخر فقام الشاب بسكب بنزين على جسد العجوز واشعل النيران به وفر هاربا وسط صرخات العجوز.

تمكنت مباحث الجيزة من القاء القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.