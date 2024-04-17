ضبطهما في وضع مخل.. معركة بين أب وخطيب ابنته بالوارق تنتهي بقفزها من الطابق السابع

شهدت منطقة الوراق واقعة مثيرة؛ بعد قفز فتاة من الطابق السابع، عقب ضبط والدها لها مع خطيبها بمفردهما داخل الشقة، فتشاجرا سويا وتبادلا الضرب، ما أثار الخوف لدى الفتاة وألقت بنفسها من الشرفة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا، يفيد بوصول فتاة إلى مستشفى الوراق المركزي، مصابة بكسور مضاعفة في جميع أنحاء الجسد، وحالتها العامة سيئة.

وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة؛ لفحص البلاغ.

وصعد الضباط إلى شقة الفتاة، بعد إرشاد الجيران عنها، ليتم العثور على والدها وخطيبها مصابين بإصابات سطحية؛ بعد تشاجرهما سويا.

وأشارت تحريات العقيد مجدي موسى، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أن الفتاة تستغل خروج والديها للعمل الساعة السابعة صباحا؛ وتستدعي خطيبها لزيارتها في منزلها، حيث توجه إليها الساعة الثامنة صباحا.

وأضافت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن والد الفتاة عاد بشكل مفاجئ، الساعة التاسعة صباحا؛ ليشاهد ابنته وخطيبها في وضع مخل، ما دفعه للتشاجر مع خطيب ابنته، وتبادلا الضرب فيما بينهما، ما أصاب الفتاة بالذعر، فألقت بنفسها من الطابق السابع لتسقط مصابة بتهشم في أنحاء الجسد.

وألقت مباحث الوراق، القبض على الأب وخطيب ابنته؛ بعدما تبين إصابتهما باصابات طفيفة، منها «خدوش بالرقبة» و«جروح سطحية»، وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة، ثم ترحيلهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.