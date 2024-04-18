تعاون مصري هولندي لتوزيع المياه المطلوبة لكل ترعة بديلا عن استخدام المناسيب

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، على أهمية تحسين منظومة توزيع وإدارة المياه عن طريق استخدام التصرفات بدلا عن المناسيب، مشددا على أن هناك تعاون مصري – هولندي لقياس التصرفات المائية وتوزيع المياه بديلا عن استخدام المناسيب المائية.

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التعاون يضمن توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجاتها، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكي وتوفير ميزان مائي لكل ترعة.

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، حريصون على توفير المياه لكل منتفع سواء كانت شرب أو زراعية، موضحا أن : التحول لاستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب سيكون أكثر دقة في توزيع المياه وأفضل كفاءة مما يعد أمرا هاما لتطوير منظومة توزيع المياه.

