بعد الإمارات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن تحرك المنخفض الجوي وموقف مصر

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال: هل ما حدث في الإمارات يمكن أن يحدث في مصر؟.

وقالت، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار": "المنخفض الجوي الذي تسبب في حالة من عدم الاستقرار في الإمارات انتهى، وبدأ يتحرك باتجاه الشرق نحو إيران".

وأكدت: "لا يوجد أي تأثر لجمهورية مصر العربية بهذا المنخفض الجوي لأن التوزيعات الضغطية المؤثرة علينا مختلفة تماما.. المنخفض الجوي سبب حالة من عدم الاستقرار في الطقس عنيفة وغير مسبوقة".

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "مصر بعيدة تماما عن التقلبات الجوية التي حدثت في دول الخليج".