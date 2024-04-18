غدا.. الأرصاد تعلن عن تحسن درجات الحرارة حتى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأيام القادمة تبدأ تتلاشي الرمال والأتربة المثارة، مشيرة إلي أنه غدا سيكون هناك مزيد من التحسن فى الأحوال الجوية بشكل كبير، وستستقر درجات الحرارة الأيام القادمة حتي يوم الأثنين القادم.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج “كل الزوايا” المذاع عبر فضائية “أون”، أن قيم درجات الحرارة تنخفض عن أمس بمعدل من خمس لست درجات، وتكون متوسط درجات حرارة ما بين ال29 و30 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء تكون حارة فترة النهار والبرودة ليلا فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد الأن فى فصل الربيع والذى يشتهر برياح الخماسين ومن الطبيعي أن تكون متواجدة حتي نهايته، لافتة إلى أن بدءا من منتصف الأسبوع القادم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة مرة أخري ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة.