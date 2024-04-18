حزب الله: استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في راميم

أعلن "​حزب الله​" المتمركز في جنوب لبنان اليوم الخميس 18 أبريل 2024 قصف ثكنة راميم في شمال إسرائيل وإصابة عدد من جنود جيش الاحتلال.

وأوضح حزب الله في بيان له أنه"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 9:45 من مساء اليوم الخميس 2024-04-18، فريقًا فنيًّا للعدو الإسرائيلي، أثناء قيامه بصيانة التّجهيزات التّجسسيّة في ثكنة راميم بقذائف المدفعيّة؛ وأوقعوا فيه إصابات مؤكّدة".

وتصاعدت الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الشهور الماضية منذ الثامن من أكتوبر الماضي ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.