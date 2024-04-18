مشاجرة بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية بسبب غزة.. ماذا حدث ؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 18 أبريل 2024 عن حدوث مشادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي كانت تزور تل أبيب أمس الأربعاء.

وأفادت القناة الـ13 العبرية بأن نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية تشاجرا أمس حول الوضع الإنساني في قطاع غزة تصاعدت عندما اتهمت أنالينا بيربوك إسرائيل "بالتوجه نحو المجاعة في غزة".

وذكرت القناة الـ13 أنه عندما عرضت بيربوك أن يعرض على نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر "صور أطفال غزة جائعين على هاتف، قال نتنياهو للمسؤولة الألمانية، تعالوا وشاهدوا صور الأسواق في غزة والشواطئ وفي غزة، لا توجد مجاعة هناك".

وأشارت التقرير إلى أن بيربوك أوصت بأن تتوقف إسرائيل عن تعميم صور عودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع الفلسطيني "لأنها لا تصور الوضع الحقيقي في غزة، هناك جوع في غزة".

في هذه المرحلة، يقال إن نتنياهو رفع صوته وأصر، "هذا حقيقي انها حقيقة واقعة الأمر ليس مثل ما قدمه النازيون، ولسنا مثل النازيين الذين أنتجوا صورًا مزيفة لواقع مصطنع".

وبحسب تقرير القناة 13، رد وزير الخارجية الألماني: "هل تقول أن أطبائنا في الميدان في غزة لا يقولون الحقيقة؟ هل تقول أن وسائل الإعلام العالمية تكذب؟".

ووصلت بيربوك إلى إسرائيل أمس في زيارة سريعة في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل ليلة السبت-الأحد، والذي أطلقت فيه حوالي 350 طائرة بدون طيار وصاروخًا هجوميًا على البلاد.

وحثت ألمانيا إسرائيل على ضبط النفس في أعقاب الهجوم، محذرة من أن أي أعمال عدائية مباشرة إضافية مع إيران يمكن أن تدفع الشرق الأوسط إلى حرب شاملة.