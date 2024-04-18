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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلف أشغال شقة: دور عربي مكنش موجود أصلا في الورق

مؤلف أشغال شقة
مؤلف أشغال شقة

قال المخرج والمؤلف خالد دياب، إن دور عربي الذى جسده الممثل مصطفي غريب فى مسلسل أشغال شقة الحقيقي لم يكن موجود على الورق، معقبا: “كنا هنصور من غير عربي وهشام عنده نظرة كوميدية وفكر وقال لي لازم يبقي معايا حد يرد معايا فى الشغل واحنا كنا خلصنا انا وشيرين أول خمس حلقات”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أكثر شخص كان مهتم بدور عربي هو هشام وحتي فى اللوكيشن برضو.. وكان هناك مشهد الأقلام اللي أتشال بعدما تم إعادته 15 مرة.. وانا محبتش القلم وكل واحد ذوقه.. والمشهد هو أن هشام أو حمدي وياسمين دخل لقاها بتصور مع فادي فى البيت ومنظر شكله مريب.. وعربي بيتجاوز ويقوله أومال ولادك بقا ولاد مين فحمدي بيضربوا بالقلم وثاني وثالث ورابع.. فهم قرروا يعملوا المشهد".

ومن جانبه، قال الفنان هشام ماجد: “أصله مسلي جدا .. واليوم اللي مش بيكون موجود بيختلف عندما يكون موجود فى التصوير ومصطفي من النوع اللي أول يوم تصوير يكون عارف كل الناس اللي موجودين فى اللوكيشن بالعمال كلهم”.

المؤلف خالد دياب مسلسل أشغال شقة الممثل مصطفي غريب دور عربي أشغال شقة

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