أمريكا تطالب إسرائيل بـ"فعل المزيد" لإدخال المساعدات إلى غزة

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، الخميس، إن الظروف الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة، وإنه يتعين على إسرائيل فعل المزيد للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع والتنسيق مع وكالات الإغاثة بشأن وقف الصراع.

وأضاف باتيل في إفادة صحفية: "نشهد بعض التقدم الملحوظ فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة... لكن الأوضاع داخل غزة لا تزال خطيرة وهناك حاجة إلى فعل المزيد.. الأزمة التي نشهدها تتطلب زيادة سريعة لهذه الجهود".

من جانب آخر، قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، إن بلاده ملتزمة بتعزيز تعاونها لإنهاء الأزمة في غزة، بما في ذلك من خلال مواصلة العمل نحو "وقف فوري ومستدام" لإطلاق النار كجزء من صفقة لإطلاق سراح الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين.



وفي كلمته خلال اجتماع بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، اتهم حركة حماس، بأنها "ترفض باستمرار العروض الإسرائيلية لوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن"، ودعا الحركة الفلسطينية إلى "القبول فوراً بهذه الصفقة"، وفق ما أوردت الأمم المتحدة على موقعها.