شاهد.. إيمان العاصي بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار إليها بأحدث إطلالة وذلك من خلال صورة قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهرت إيمان العاصي من داخل سيارتها بلوك صيفي جذاب وشعر بنى قصير مع مكياج ناعم مما لفت انتباه متابعيها.

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إيمان العاصي وآخر أعمالها الدرامية

وشاركت إيمان العاصي في السباق الرمضاني الماضي بـ مسلسل" جعفر العمدة " بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور الأحداث فى إطار اجتماعي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

آخر أعمال إيمان العاصي السينمائية

أحدث أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.