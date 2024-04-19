الأهلي يحصل على موافقة بحضور 50 ألف مشجع في مباراة مازيمبي

حصل النادي الأهلي على موافقة بحضور 50 ألف مشجع لمباراة مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بإستاد القاهرة الدولي.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يحصل على موافقة رسمية بحضور 50 ألف مشجع في مباراة العودة أمام مازيمبي بنصف دوري ابطال افريقيا"

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على ستاد القاهرة.

ويأمل الأهلي في حضور عدد كبير من جماهيره في مباراة الإياب من أجل حصول الفريق على دعم لعبور بطل الكونغو والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.