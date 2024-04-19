أحمد خالد موسى يكشف سبب تغير نهاية مسلسل "العتاولة"

تحدث المخرج أحمد خالد موسي عن تفاصيل جزء ثاني من مسلسل “العتاولة” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي.

وقال المخرج أحمد خالد موسى خلال لقائه ببرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي ، أن تعمد ترك نهاية الجزء الأول من المسلسل مفتوحة ، حتى يستكمل الأحداث خلال الجزء الثاني ليكون تكملة لذلك ،ولا يجوز قفل النهايات خلال أحداث الجزء الأول وهذا ما يحدث في كل الأعمال العالمية.

وعن تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل ، قال أحمد خالد موسي: أن أحداث الجزء الثاني سيكون أقوى بكثير من أحداث الجزء الأول، وسيجيب على الكثير من الأسئلة التي حيرت الجمهور مثل هل عيسى الوزان مات أم لا، وأين اختفت سترة الشخصية التي قدمتها الفنانة فريدة سيف النصر.

وأكد أحمد خالد موسى، أن لم يعترض أي نجم على فكرة تقديم جزء جديد من العتاولة، موضحا: لم يعترض أي نجم كان معنا على تقديم الجزء الثاني، بالعكس عندما شعرت بالاطمئنان أن كلهم موافقين وسيكونوا معنا وقعت على العقد على الفور، وعندنا خطوط جيدة وستكون أفضل من الجزء الأول.

وشارك مسلسل «العتاولة» فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.