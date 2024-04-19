عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد خالد موسى يكشف سبب تغير نهاية مسلسل "العتاولة"

أحمد خالد موسي
أحمد خالد موسي

تحدث المخرج أحمد خالد موسي عن تفاصيل جزء ثاني من مسلسل “العتاولة” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي.

وقال المخرج أحمد خالد موسى خلال لقائه ببرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي ، أن تعمد ترك نهاية الجزء الأول من المسلسل مفتوحة ، حتى يستكمل الأحداث خلال الجزء الثاني ليكون تكملة لذلك ،ولا يجوز قفل النهايات خلال أحداث الجزء الأول وهذا ما يحدث في كل الأعمال العالمية.

txt

محمد علي رزق: لم أتردد في تقديم دور مصطفي ضرغام لهذا السبب |خاص

txt

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

 وعن تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل ، قال أحمد خالد موسي: أن أحداث الجزء الثاني سيكون أقوى بكثير من أحداث الجزء الأول،  وسيجيب  على الكثير من الأسئلة التي حيرت الجمهور مثل هل عيسى الوزان مات أم لا، وأين اختفت سترة الشخصية التي قدمتها الفنانة فريدة سيف النصر.

وأكد أحمد خالد موسى، أن لم يعترض أي نجم على فكرة تقديم جزء جديد من العتاولة، موضحا: لم يعترض أي نجم كان معنا على تقديم الجزء الثاني، بالعكس عندما شعرت بالاطمئنان أن كلهم موافقين وسيكونوا معنا وقعت على العقد على الفور، وعندنا خطوط جيدة وستكون أفضل من الجزء الأول.

وشارك مسلسل «العتاولة» فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

المخرج أحمد خالد موسى أحمد خالد موسى أبطال مسلسل العتاولة كواليس مسلسلات رمضان 2024 مسلسل العتاولة رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

عند أخوه آثار في نزلة السمان .. بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية

رد فعل ناري من ممدوح عباس على تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

أسرة ضحية الأسانسير تتلقى عزاءه بشبرا الخيمة.. صور

بعد قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور.. الفرق بين جريمتي السب والقذف وفقا للقانون

قصف جبهة ..الجارحي للجنايني: الأهلي حصد 16 بطولة حتى الآن من الزمالك

موضوعات متعلقة

خالد الحلفاوي يكشف حقيقة طرح جزء ثالث من مسلسل كامل العدد

فيلم مشرف .. إلهام شاهين تشيد بفيلم الرحلة 404

بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد عبده

صادق الصباح يكشف عن عمل جديد بمشاركة نادين نسيب نجيم

حسن الرداد: إيمي مش بتجامل وقالت رأيها الحقيقي فى مسلسل "محارب"

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

تعرف على موعد ثالث حفلات إليسا ضمن جولتها الغنائية بأمريكا

نشرة الفن: وفاة شيرين سيف النصر .. أيتن عامر ترد على أزمة "زوجة واحدة لا تكفي"

ترشيحاتنا

رياح خماسين وذباب صحراوي تضرب المحافظات  .. ما الحكاية ؟

نهايتنا على إيديه.. المجال المغناطيسي للأرض يحترق بسبب إيلون ماسك

طريقة حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

4 أمور تجعلك تنتظم في صلاة الفجر

أمريكا: استخدام الفيتو لا يعكس معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية

شكري يترأس الجانب المصري بأعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة مع جنوب أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر .. أمينة خليل بإطلالة تثير السوشيال ميديا من دبي

طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ