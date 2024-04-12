عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد علي رزق: لم أتردد في تقديم دور مصطفي ضرغام لهذا السبب |خاص

محمد علي رزق
محمد علي رزق

أعرب الفنان محمد علي رزق عن سعادته بردود فعل الجمهور عن شخصية مصطفي ضرغام الذى جسدها ضمن مسلسل “صيد العقارب” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني الماضي .

وقال محمد علي رزق فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه لم يشعر بالتردد لتجسيد شخصية مصطفي ضرغام لأنه يبحث على كل ما هو جديد ومختلف دائما،  لكنه كان فقط يشعر متخوفا لأن الدور مختلف تماماً عن الأدوار الذي قدمها من قبل.

txt

محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

txt

محمد علي رزق: مسلسل جودر مميز بصناع العمل.. وهناك جزء ثان

وعن الإستعداد للدور ، قال محمد علي رزق  إنه لديه الكثير من الأصدقاء من أصحاب ذوي الهمم وأنه شاهد العديد من الفيديوهات الخاصة بمراحل هذه الحالة واختار مرحلة محددة ليجسدها ضمن أحداث المسلسل، بالإضافة لاستعانته بالسيناريست باهر دويدار لأنه فى الأصل طبيب بشري.

وشارك مسلسل “صيد العقارب” فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ ، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطى، عماد صفوت،  سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مى القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتى، ريم المصرى، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

 

الفنان محمد علي رزق الممثل محمد علي رزق أبطال مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

مقاطعة المباريات| رسالة نارية من شوبير لـ جماهير وإدارة الأهلي

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية قبل مواجهة الزمالك

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل حفل نجوى كرم فى دبي

ليلة مبهرة.. آمال ماهر تعود بحفل أسطوري في هذا الموعد

هيثم نبيل يطرح أغنية «مش فارقلي» ضمن ألبوم «زي زمان»

أحمد داش: دور حسين مختلف تماما عن شخصيتي الحقيقية

رانيا يوسف توجه نصيحة للشباب المقبل على الزواج

مسلسل صدفة الحلقة 30.. ريهام حجاج تقيم مع اخواتها والقبض على خالد الصاوي 

مسلسل إمبراطورية ميم 30.. خالد النبوي يتجاهل قرار إزالة المنزل

مسلسل جودر الحلقة 15.. ياسر جلال ينخدع ويفشل في فتح رصد الكهف

ترشيحاتنا

بدء تصدير منتجات مصرية عالية الجودة إلى المغرب وكندا

سوريا.. زيارة عاجلة من رئيس الأركان لقواته ويوجه لهم طلبا عاجلا

من تليفونك المحمول.. طريقة الاستعلام وسداد مخالفات سيارتك

كان بيلعب.. سقوط طفل من الطابق الثاني بالعجوزة

بعد تحذيرات العالم الهولندي.. زلزال عنيف يضرب تركيا || تفاصيل

حكم قراءة سورة من القرآن قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. إسراء عبد الفتاح تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

بمكياج جذاب.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

ليلة مبهرة.. آمال ماهر تعود بحفل أسطوري في هذا الموعد

فيديو

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

قصي خولي: اللهجة المصرية صعبة ومحتاجة مجهود كبير

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ