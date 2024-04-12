محمد علي رزق: لم أتردد في تقديم دور مصطفي ضرغام لهذا السبب |خاص

أعرب الفنان محمد علي رزق عن سعادته بردود فعل الجمهور عن شخصية مصطفي ضرغام الذى جسدها ضمن مسلسل “صيد العقارب” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني الماضي .

وقال محمد علي رزق فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه لم يشعر بالتردد لتجسيد شخصية مصطفي ضرغام لأنه يبحث على كل ما هو جديد ومختلف دائما، لكنه كان فقط يشعر متخوفا لأن الدور مختلف تماماً عن الأدوار الذي قدمها من قبل.

وعن الإستعداد للدور ، قال محمد علي رزق إنه لديه الكثير من الأصدقاء من أصحاب ذوي الهمم وأنه شاهد العديد من الفيديوهات الخاصة بمراحل هذه الحالة واختار مرحلة محددة ليجسدها ضمن أحداث المسلسل، بالإضافة لاستعانته بالسيناريست باهر دويدار لأنه فى الأصل طبيب بشري.

وشارك مسلسل “صيد العقارب” فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ ، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطى، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مى القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتى، ريم المصرى، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.