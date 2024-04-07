محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

يشهد الموسم الرمضاني 2024 مشاركة متميزة للفنان محمد علي رزق ، حيث يشارك فى مسلسلات “صيد العقارب” و “جودر” .

وحرص موقع "صدي البلد" ، على إجراء حوار مع الفنان محمد علي رزق ، ليكشف لنا تفاصيل جديدة عن كواليس أعماله فى المارثون الرمضاني الحالي.

محمد على رزق

فى البداية حدثنا عن مشاركتك فى مسلسل "صيد العقارب" وكواليس اختيارك لدور مصطفي ضرغام؟

فى الحقيقة شخصية مصطفى ضرغام التى أجسدها ضمن أحداث المسلسل من أصعب الأدوار التى قدمتها خلال أعمالي الفنية، وحرصت على مذاكرة الدور يوميا بشكل مكثف حتى أستطيع تقديم الشخصية بهذا الشكل .

محمد على رزق

شخصية مصطفي ضرغام هو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.. كيف استعددت لهذا الدور؟



أنا بالفعل لدي الكثير من الأصدقاء من أصحاب ذوي الهمم وأيضا وشاهدت العديد من الفيديوهات الخاصة بمراحل هذه الحالة واخترت مرحلة محددة لأجسدها ضمن أحداث المسلسل، بالإضافة لاستعانتي بالسيناريست باهر دويدار لأنه فى الأصل طبيب بشري، وبالفعل بدأت أتدرب على التفاصيل من الحركات والتحدث.

محمد على رزق



هل شعرت بالتردد أو الخوف قبل قبولك لتجسيد شخصية مصطفي ضرغام أو قلق بشأن ردود فعل الجمهور خاصة أنها تلامس موضوع حساس الى حد ما؟

فى الحقيقة أنا كنت بالفعل متخوفا كثيراً لأن الدور مختلف تماماً عن الأدوار الذي قدمتها من قبل، وطبعا من ردود فعل الجمهور، لكني لم أتردد من تجسيد هذه الشخصية إطلاقا ، لأني مع التنوع دائما.

محمد على رزق

من أكثر شخص ساعدك فى تحضيرات شخصية مصطفي ضرغام؟



فى الحقيقة نورين زوجتي كانت من أكثر الأشخاص الداعمين لي وكانت فى المنزل تدربني كثيرا على الكلام والحركة وطريقة الأكل لمذاكرة جميع التفاصيل ، وصديقي أحمد سند كان أيضا من الداعمين لي.

محمد على رزق

حدثني عن كواليس العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق .. خصوصا أنه يعتبر أول تعاون مباشر بينكما؟

بالفعل هو يعتبر أول تعاون بيننا لأن التجربة السابقة كانت بفيلم "حرب كارموز" لكن لم نتقابل وجها لوجه ضمن المشاهد .. والفنانة غادة عبد الرازق عظيمة جدا ومحبة للجميع بشكل قوي وتحب أن تشاهد الجميع فى أفضل شكل وأداء وتعطي طاقة إيجابية فى الكواليس.

من بداية انطلاق العمل وشاهدنا تفاعل قوي من السوشيال ميديا .. كيف استقبلت ردود فعل الجمهور؟



اعتبرت قوة ردود فعل الجمهور هي بمثابة تعويض كبير من ربنا، لأن الدور أرهقني للغاية، وكنت أسعي لإظهاره بدقة ، لذلك سعيد جدا بآراء الجمهور وأشكرهم على التشجيع الدائم لي.

محمد على رزق

أنت أيضا تشارك بمسلسل جودر فى الماراثون الرمضاني الحالي .. حدثني عن مشاركتك فى هذه العمل المميز خاصة أنه يعتمد على الخيال والمشاهد المميزة؟



بالفعل أنا سعيد جدا بمشاركتي بمسلسل "جودر" وتجسيد دور شامع ابن شمعة، وفى الحقيقة الأحق بالشكر فى هذا العمل المتميز هم صناع العمل من المخرج والمنتج ومدير التصوير ومهندس الديكور لأنهم أتقنوا جميع التفاصيل.

محمد على رزق



هل بالفعل سيكون فى جزء ثانٍ من مسلسل "جودر"؟



نعم، بالفعل سيكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل “جودر”، وسنبدأ فى تصويره بعد شهر رمضان مباشرة.

محمد على رزق

وهل عرض مسلسل جودر٢ سيكون فى الماراثون الرمضاني القادم أم خارج الموسم؟



فى الحقيقة لا يوجد كلام محدد حتى الآن بخصوص موعد العرض لكن موعد بدء التصوير مؤكد .

وما الأعمال القادمة التى تستعد لها بعد إنتهاء الماراثون الرمضاني؟



فى الحقيقة كان هناك مشروع لمسلسل "إثبات نسب" مع الفنانة درة ، لكن العمل توقف ولكن من المقرر أن نستأنف التصوير بعد العيد مباشرة .