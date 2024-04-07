عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

محمد علي رزق
محمد علي رزق

يشهد الموسم الرمضاني 2024 مشاركة متميزة للفنان محمد علي رزق ، حيث يشارك فى مسلسلات “صيد العقارب” و “جودر” .

وحرص موقع "صدي البلد" ، على إجراء حوار مع الفنان محمد علي رزق ، ليكشف لنا تفاصيل جديدة عن كواليس أعماله فى المارثون الرمضاني الحالي.

محمد على رزق

فى البداية حدثنا عن مشاركتك فى مسلسل "صيد العقارب" وكواليس اختيارك لدور مصطفي ضرغام؟

فى الحقيقة شخصية مصطفى ضرغام التى أجسدها ضمن أحداث المسلسل من أصعب الأدوار التى قدمتها خلال أعمالي الفنية، وحرصت على مذاكرة الدور يوميا بشكل مكثف حتى أستطيع تقديم الشخصية بهذا الشكل .

محمد على رزق

شخصية مصطفي ضرغام هو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.. كيف استعددت لهذا الدور؟

 
أنا بالفعل لدي الكثير من الأصدقاء من أصحاب ذوي الهمم وأيضا وشاهدت العديد من الفيديوهات الخاصة بمراحل هذه الحالة واخترت مرحلة محددة لأجسدها ضمن أحداث المسلسل، بالإضافة لاستعانتي بالسيناريست باهر دويدار لأنه فى الأصل طبيب بشري، وبالفعل بدأت أتدرب على التفاصيل من الحركات والتحدث.

محمد على رزق


هل شعرت بالتردد أو الخوف قبل قبولك لتجسيد شخصية مصطفي ضرغام أو قلق بشأن ردود فعل الجمهور خاصة أنها تلامس موضوع حساس الى حد ما؟

فى الحقيقة أنا كنت بالفعل متخوفا كثيراً لأن الدور مختلف تماماً عن الأدوار الذي قدمتها من قبل، وطبعا من ردود فعل الجمهور، لكني لم أتردد من تجسيد هذه الشخصية إطلاقا ، لأني مع التنوع دائما.

محمد على رزق

من أكثر شخص ساعدك فى تحضيرات شخصية مصطفي ضرغام؟ 
 

فى الحقيقة نورين زوجتي كانت من أكثر الأشخاص الداعمين لي وكانت فى المنزل تدربني كثيرا على الكلام والحركة وطريقة الأكل لمذاكرة جميع التفاصيل  ، وصديقي أحمد سند كان أيضا من الداعمين لي.

محمد على رزق

حدثني عن كواليس العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق .. خصوصا أنه يعتبر أول تعاون مباشر بينكما؟

بالفعل هو يعتبر أول تعاون بيننا لأن التجربة السابقة كانت بفيلم "حرب كارموز" لكن لم نتقابل وجها لوجه ضمن المشاهد .. والفنانة غادة عبد الرازق عظيمة جدا ومحبة للجميع بشكل قوي وتحب أن تشاهد الجميع فى أفضل شكل وأداء وتعطي طاقة إيجابية فى الكواليس.

من بداية انطلاق العمل وشاهدنا تفاعل قوي من السوشيال ميديا .. كيف استقبلت ردود فعل الجمهور؟ 
 

اعتبرت قوة ردود فعل الجمهور هي بمثابة تعويض كبير من ربنا، لأن الدور أرهقني للغاية، وكنت أسعي لإظهاره بدقة ، لذلك سعيد جدا بآراء الجمهور وأشكرهم على التشجيع الدائم لي.

محمد على رزق

أنت أيضا تشارك بمسلسل جودر فى الماراثون الرمضاني الحالي .. حدثني عن مشاركتك فى هذه العمل المميز خاصة أنه يعتمد على الخيال والمشاهد المميزة؟
 

بالفعل أنا سعيد جدا بمشاركتي بمسلسل "جودر" وتجسيد دور شامع ابن شمعة، وفى الحقيقة الأحق بالشكر فى هذا العمل المتميز هم صناع العمل من المخرج والمنتج ومدير التصوير ومهندس الديكور لأنهم أتقنوا جميع التفاصيل.

محمد على رزق


هل بالفعل سيكون فى جزء ثانٍ من مسلسل "جودر"؟
 

نعم، بالفعل سيكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل “جودر”، وسنبدأ فى تصويره بعد شهر رمضان مباشرة.

محمد على رزق

وهل عرض مسلسل جودر٢ سيكون فى الماراثون الرمضاني القادم أم خارج الموسم؟
 

فى الحقيقة لا يوجد كلام محدد حتى الآن بخصوص موعد العرض لكن موعد بدء التصوير مؤكد .

 

وما الأعمال القادمة التى تستعد لها بعد إنتهاء الماراثون الرمضاني؟
 

فى الحقيقة كان هناك مشروع لمسلسل "إثبات نسب" مع الفنانة درة ، لكن العمل توقف ولكن من المقرر أن نستأنف التصوير بعد العيد مباشرة .

أخبار محمد على رزق الفنان محمد علي رزق أبطال مسلسل صيد العقارب حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر أبطال مسلسل جودر مسلسلات رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

بالتزامن مع عيد الفطر.. هل تتعرض مصر للعاصفة نهال؟ الحقيقة كاملة

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

موضوعات متعلقة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 27 .. خروج خالد النبوي من السجن وعودة هاجر السراج

مسلسل جودر الحلقة12.. ياسر جلال يستعد لفك الرصد للحصول على الكنوز الأربعة

هشام إسماعيل: أحب العمل مع هنا الزاهد لأن فيها من روح نجلاء فتحي

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

مسلسل صدفة الحلقة 26 .. وزير التربية والتعليم يستجيب لمطالب ريهام حجاج

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 26 .. القبض على خالد النبوي

مسلسل جودر الحلقة11 .. أحمد بدير يخطط لفتح ياسر جلال الكهف

محمد علي رزق: كنت بذاكر شخصية مصطفى ضرغام كل يوم بالساعات|خاص

ترشيحاتنا

سرقت من مصر|عرض أقدم «مخطوطة قبطية» في العالم للبيع بلندن بمبلغ خرافي

المفتي: النبيَّ جاء للبناء والعمران ولم يأتِ لإقصاء أحد

أحمد نعينع: التبرك بالضريح في أي مسجد لا يخالف الشرع

الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرة ومنظومة صواريخ تابعة للحوثيين في اليمن

القيادة الأمريكية تعلن تدمير منظومة صواريخ أرض جو بمنطقة تابعة للحوثيين باليمن

نتنياهو يواصل التهديد بإطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

إطلالة بسيطة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

في اليوم العالمي للصحة.. مشروبات خارقه تساعد على التخسيس

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ