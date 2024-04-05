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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد علي رزق: كنت بذاكر شخصية مصطفى ضرغام كل يوم بالساعات|خاص

محمد علي رزق
محمد علي رزق

أعرب الفنان محمد علي رزق عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل “صيد العقارب” الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي .

وقال محمد علي رزق فى تصريحات خاصة لموقع “صدي البلد”، إن نجاحه فى تجسيد شخصية مصطفي ضرغام صاحب إعاقة ضمن أحداث مسلسل “صيد العقارب” يرجع أنه بالفعل يعرف العديد من الأصدقاء من أصحاب ذوي الهمم ، وأنه أستعان بالعديد من الفيديوهات لهذه الحالات ليعرف مراحل المرض بالتفاصيل حتى أستطاع أن يجسد الدور بتفوق.

وأضاف قائلًا: أنه كان يذاكر الشخصية يوميًا ويتدرب علي أدائه لمدة 3 ساعات ، وكان يتناقش دائمصا مع السيناريست باهر دويدار لأنه فى الأصل طبيب بشري وعلى علم بالمرض.

ومسلسل " صيد العقارب"يشارك فى ماراثون رمضان 2024 ويعرض على شاشات المتحدة،وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا

 ومسلسل “صيد العقارب” من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطى، عماد صفوت،  سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مى القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتى، ريم المصرى، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

أعمال محمد على رزق أخبار محمد على رزق تتر مسلسل صيد العقارب كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ أبطال مسلسل صيد العقارب

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