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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

محمد علي رزق: مسلسل جودر مميز بصناع العمل.. وهناك جزء ثان

محمد علي رزق
محمد علي رزق

أعرب الفنان محمد علي رزق عن سعادته بالمشاركة بمسلسل “جودر” الذي يعرض خلال النصف الثاني من الماراثون الرمضاني الحالي.

وقال محمد علي رزق فى تصريح لموقع “صدي البلد” ،أنه سعيد بالمشاركتة بمسلسل "جودر" وتجسيد دور شامع ابن شمعة ، و الأحق بالشكر فى هذا العمل المتميز هم صناع العمل من المخرج والمنتج ومدير التصوير ومهندس الديكور لأن هما الذى أتقنوا جميع التفاصيل وكانوا السبب فى أن يظهر المسلسل بهذه الصورة المتميزة.

وعن تداول أخبار بشأن تصوير الجزء الثاني من مسلسل “جودر” ، أكد الفنان محمد علي رزق على أن هناك جزء ثاني من مسلسل جودر وسيبدء تصويره عقب عيد الفطر مباشرة ، ولم يحدد موعد العرض حتى الأن.

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يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً . 

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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