نيللي كريم ترد على اعتذار باسم سمرة: عارفة قلبك طيب وحصل خير

ردت الفنانة نيللي كريم، على اعتذار الفنان باسم سمرة لها ولزوجها هشام عاشور، بعد تصريحاته الأخيرة في برنامج «رامز جاب من الآخر»، الذي عرض في شهر رمضان الكريم الماضي.

وكتبت نيللي عبر حسابها على «إنستجرام»: «حصل خير يا عبدالمجيد، عارفة إن قلبك أبيض ومفيش بينا غير كل خير».

واعتذر باسم سمرة للفنانة نيلي كريم أثناء حلوله ضيفا على برنامج كلام الناس تقديم الإعلامية ياسمين عز ، قائلا: «اكتشفت إن المنتج غاوي تنقيل كلام وبيوقع بين الناس، وبعتذر لـ نيللي على الهواء وبقولها إنتي أختي وحبيبتي وأنا كمان بتعلم تمثيل وبتعلم من نيللي كريم وأحمد السقا، وجوزها راقي، وزعلت من رامز جلال لأني مكنتش أعرف إنه بيصور».

وعلى صعيد أخر ، كشف باسم سمرة عن مصدر ايفيهاته في مسلسل العتاولة، قائلا: “فيه حاجات قعدنا نتناقش فيها وفيه حاجات علشان عندي سرعة بديهة بقولها وبرجع للمخرج علشان دمه خفيف جدا”.

وأضاف الفنان باسم سمير: “كان فيه روح حلوة بينا فى التمثيل والإخراج والتصوير.. وشوفت رد فعل الشارع على دورى فى المسلسل.. وكنت بصور المسلسل فى لبنان خلال فترة رمضان وهما مكنوش بيتفرجوا على الأعمال المصرية.. ولما جينا المطار بدأنا نرى ردود الأفعال علي المسلسل وكانت الناس فرحانة بينا وعايزين ياخدوا صور وكان هناك حفاوة”.

وتابع الفنان باسم سمرة: “مكنتش متوقع نجاح المسلسل.. ودي مش أول مرة عملي ينجح ويكسر الدنيا.. مثل مسلسل ذات والريان وبين السرايات.. ولكن المرة دي على مستوي الإعلام والسوشيال ميديا أكثر.. وإن شاء الله أبقي موجود فى الموسم الثاني من المسلسل.. وكل الشكر لاخواتي الممثلين.