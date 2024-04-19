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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النار كلت جسمه.. قرار عاجل من النيابة بحق شاب حرق جسد عجوز بولاق|صور

صدى البلد

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس المتهم بإشعال النيران في جسد مسن بمنطقة بولاق الدكرور بعدما تدخل لفض مشاجرة بينه وبين آخر ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها واستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم حول الحادث. 

وكشفت تحريات مباحث الجيزة ان المجني عليه فارق الحياة اثر اصابته بحروق متفرقة في انحاء الجسد اثر قيام شاب بإشعال النيران في جسده وظل يجري في الشارع وسط محاولات المارة اخماد حريق جسده ليسقط على الأرض فاقدا الوعي وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة متأثرا بإصاباته. 

 

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واضافت التحريات ان المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين شابين من اهالي المنطقة ونهر احدهما على التعدي بالضرب على الاخر فقام الشاب بسكب بنزين على جسد العجوز واشعل النيران به وفر هاربا وسط صرخات العجوز. 

تمكنت مباحث الجيزة من القاء القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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