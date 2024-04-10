عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربته بطبق ألومنيوم.. ليلة أنس بين عجوز ومتسولة انتهت بجريمة في الوراق

صدى البلد

 

فجرت المتهمة بقتل عجوز الوراق مفاجآت خلال اعترافاتها بجريمتها حيث ادلت بالتفاصيل الكاملة حيث قالت انها تعمل في التسول بمنطقة مساكن زينهم والتقت المجني عليه والذي فوجئت به يعرض عليها الذهاب معه الى البيت لقضاء سهرة حمراء ودهشتها كانت لسنه الذي تخطى ٨٠ عاما. 

قالت المتهمة إنها وافقت على عرض العجوز مقابل مبلغ مالي زهيد وعندما ذهبت الى منزله شاهدت ما اغراها لسرقته حيث قفز الى ذهنها سرقة تلك الشاشة وبعض الاجهزة الكهربائية وهاتفه المحمول لبيع المسروقات وجني مبلغ مالي ضخم منها. 

واستطردت المتهمة قائلة انها اثناء تواجدها رفقة العجوز غافلته وضربته على رأسه بـ"طبق الومنيوم" وفرت هاربة بعدما استولت على متعلقاته الشخصية وشاشة تليفزيون. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن الملابسات الكاملة لمقتل عجوز بمنطقة الوراق، بعد العثور على جثته مصابا بضربة على الرأس، وتبين أن "سهرة حمراء مع متسولة" وراء ارتكاب الجريمة. 

 

txt

ثمانيني والرغبة الحرام.. سهرة حمراء مع متسولة وراء مقـ.تل عجوز الوراق

txt

القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من قسم شرطة الوراق بالعثور على عجوز داخل شقته بمنطقة الوراق مصابًا بضربة في الرأس.

انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة إلى مسرح الواقعة، وتبين أن الجثة لعجوز يبلغ من العمر 84 عامًا مصابًا بضربة على الرأس، كان يقيم بمفرده ويتردد عليه ابنه للاطمئنان عليه، وعندما ذهب لزيارته وجده ملقى على الأرض ورأسه ينزف فنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة في اليوم التالي، أسفرت المعاينة عن وجود بعثرة في محتويات الشقة وتبين أن الدخول بطريقة شرعية ما يؤكد معرفة المجني عليه بالجاني. 

اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، وضع خطة بحث رفيعة المستوى للكشف عن ملابسات الجريمة، تضمنت فحص علاقات المجني عليه والمترددين على منزله في وقت معاصر لوقوع الجريمة، وأسفرت التحريات عن أن المجني عليه يعمل خفيرًا في مساكن زينهم الجديدة بالقاهرة ومتعدد العلاقات النسائية. 

أفادت التحريات برئاسة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنه كان يستضيف سيدة بمنزله، ورصدت كاميرات المراقبة دخولها إلى مسرح الجريمة وخروجها منه تحمل شاشة تليفزيون، وجرى البحث عنها حتى تم تحديد هويتها، وتبين أنها تعمل في ذات منطقة عمل المجني عليه وتتسول المال من المارة فطلب منها الذهاب معه إلى المنزل لقضاء سهرة حمراء مقابل مبلغ مالي، وأثناء تواجدهما في الشقة طمعت في بعض المتعلقات فضربته على رأسه واستولت على هاتف محمول وشاشة وبعض المتعلقات، وهو ما اعترفت به المتهمة أمام العقيد مجدي موسى، مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، عقب إلقاء القبض عليها بمكان عملها في مساكن زينهم. 

الوراق عجوز عجوز ومتسولة عجوز الوراق قتل عجوز الوراق سهرة حمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

بعد إعلان إسلامه في رمضان..نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده| فيديو

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

بشرى سارة من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

موضوعات متعلقة

تركيب «ستارة العيد» يتسبب في مصرع فتاة بالجيزة |تفاصيل

تحويلات مرورية بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك

قاتـ لو عشيق شقيقتهم في بشتيل: رمى نفسه من الدور الثامن بعد ما سحلناه

صياد ينقذ فتاة قفزت في النيل من أعلى كوبري عباس بالجيزة

ثمانيني والرغبة الحرام.. سهرة حمراء مع متسولة وراء مقـ.تل عجوز الوراق

القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

رايحين يقضوا إجازة العيد.. مصرع واصابة 21 شخصا في إنقلاب ميكروباص

هدوء بالمحاور وخدمات أمام الحدائق.. الحالة المرورية آخر أيام رمضان بالقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

عيد فطر مبارك .. أرقى 110 رسائل تهنئة بالعيد للأصدقاء والأهل والأحبة

تخطت الـ11 مليار دولار.. الاستثمارات الأجنبية تغزو مصر وتجلب الخير لخزينة الدولة

استشهاد أبناء هنية.. الاحتلال يزعم أنهم نشطاء.. ومصادر مقربة: كانوا في زيارة عائلية

البابا تواضروس: أهنئ أخوتنا المسلمين بالعيد.. وربنا يديم علينا الفرح

تشكيل المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان وبرشلونة

بايدن: منتظرون قيام نتنياهو بالتزاماته الخاصة بإدخال المساعدات لـ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتزعلش علي لبس العيد .. طرق إزالة البقع من الملابس

بعد ضجة انتقاله.. التاكسي الآلي يدهس رجلا

فيها حاجة حلوة| قسيس يقدم الهدايا للأطفال احتفالا بعيد الفطر

أرخص سيارة فاخرة.. أسعار جينيسيس G70 عالميًا

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ