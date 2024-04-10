ضربته بطبق ألومنيوم.. ليلة أنس بين عجوز ومتسولة انتهت بجريمة في الوراق

فجرت المتهمة بقتل عجوز الوراق مفاجآت خلال اعترافاتها بجريمتها حيث ادلت بالتفاصيل الكاملة حيث قالت انها تعمل في التسول بمنطقة مساكن زينهم والتقت المجني عليه والذي فوجئت به يعرض عليها الذهاب معه الى البيت لقضاء سهرة حمراء ودهشتها كانت لسنه الذي تخطى ٨٠ عاما.

قالت المتهمة إنها وافقت على عرض العجوز مقابل مبلغ مالي زهيد وعندما ذهبت الى منزله شاهدت ما اغراها لسرقته حيث قفز الى ذهنها سرقة تلك الشاشة وبعض الاجهزة الكهربائية وهاتفه المحمول لبيع المسروقات وجني مبلغ مالي ضخم منها.

واستطردت المتهمة قائلة انها اثناء تواجدها رفقة العجوز غافلته وضربته على رأسه بـ"طبق الومنيوم" وفرت هاربة بعدما استولت على متعلقاته الشخصية وشاشة تليفزيون.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن الملابسات الكاملة لمقتل عجوز بمنطقة الوراق، بعد العثور على جثته مصابا بضربة على الرأس، وتبين أن "سهرة حمراء مع متسولة" وراء ارتكاب الجريمة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من قسم شرطة الوراق بالعثور على عجوز داخل شقته بمنطقة الوراق مصابًا بضربة في الرأس.

انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة إلى مسرح الواقعة، وتبين أن الجثة لعجوز يبلغ من العمر 84 عامًا مصابًا بضربة على الرأس، كان يقيم بمفرده ويتردد عليه ابنه للاطمئنان عليه، وعندما ذهب لزيارته وجده ملقى على الأرض ورأسه ينزف فنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة في اليوم التالي، أسفرت المعاينة عن وجود بعثرة في محتويات الشقة وتبين أن الدخول بطريقة شرعية ما يؤكد معرفة المجني عليه بالجاني.

اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، وضع خطة بحث رفيعة المستوى للكشف عن ملابسات الجريمة، تضمنت فحص علاقات المجني عليه والمترددين على منزله في وقت معاصر لوقوع الجريمة، وأسفرت التحريات عن أن المجني عليه يعمل خفيرًا في مساكن زينهم الجديدة بالقاهرة ومتعدد العلاقات النسائية.

أفادت التحريات برئاسة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنه كان يستضيف سيدة بمنزله، ورصدت كاميرات المراقبة دخولها إلى مسرح الجريمة وخروجها منه تحمل شاشة تليفزيون، وجرى البحث عنها حتى تم تحديد هويتها، وتبين أنها تعمل في ذات منطقة عمل المجني عليه وتتسول المال من المارة فطلب منها الذهاب معه إلى المنزل لقضاء سهرة حمراء مقابل مبلغ مالي، وأثناء تواجدهما في الشقة طمعت في بعض المتعلقات فضربته على رأسه واستولت على هاتف محمول وشاشة وبعض المتعلقات، وهو ما اعترفت به المتهمة أمام العقيد مجدي موسى، مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، عقب إلقاء القبض عليها بمكان عملها في مساكن زينهم.