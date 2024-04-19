الجيش الإيراني: أطلقنا النار على عدة أجسام طائرة

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، اليوم الجمعة، أن الجيش الإيراني أطلق النار على عدة أجسام طائرة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن اللواء عبد الرحيم موسوي قال في تصريح حول صوت الانفجار في أصفهان، كان الانفجار الذي وقع صباح اليوم في سماء أصفهان ناجما عن إطلاق أنظمة الدفاع الجوي على جسم مشبوه، ولم يتسبب في أي حادث أو أضرار.

وأشار اللواء موسوي إلى أن الخبراء المعنيون يقومون بدراسة أبعاد الموضوع وسيعلنون الأمر بعد استلام النتائج.

وصرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأن طهران ليست لديها خطة للانتقام الفوري من إسرائيل، بعد ساعات من شن إسرائيل هجوما على الأراضي الإيرانية.

ووفقا لوكالة لوكالة "رويترز"، قال المسؤول الإيراني، الذي لم يكشف عن هويته، إنه: "لم نتلق أي هجوم خارجي، وتميل المناقشة نحو التسلل أكثر من الهجوم".

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار قبل بضع ساعات، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وفعلت إيران فجر الجمعة دفاعاتها الجوية في محافظات عدة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقل في وسط البلاد، بحسب ما نقلت فرانس برس عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كذلك، عُلقت الرحلات التجارية من وإلى مطارات عدة، بما فيها طهران، وفق ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن السلطات الملاحية.