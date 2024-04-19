كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .



وتم ضبط (نجار "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) لقيامه بسرقة (مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات الشخصية) من داخل شقة "كائنة بدائرة القسم" وبحوزته المسروقات.

وضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) لقيامهما بسرقة (14 بطارية – 2 إطار سيارة) من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام سيارة نقل "ملك شقيق أحدهما" و​أرشدا عن المسروقات والسيارة المشار إليها.

وضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث تخصص نشاطه فى سرقة بطاريات السيارات... وبحوزتهما (بطارية سيارة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بطاريات، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بحوزة عميلهما "سئ النية" (عاطل، مقيم بدائرة القسم).

وتم ضبط (4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول- "هارد كمبيوتر" - مبلغ مالى- جواز سفر) من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالإكراه عقب التعدى عليه بالضرب.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول لدى (عميلهم "سىء النية" ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.