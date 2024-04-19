المفوضية الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط ضروري للغاية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، اليوم الجمعة، من الضروري للغاية استقرار الشرق الأوسط وامتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أخرى.



وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية : "علينا أن نفعل كل ما يمكن حتى تمتنع جميع الأطراف عن التصعيد في الشرق الأوسط".

وحسب قول المسئولين الإيرانيئن إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار قبل بضع ساعات، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وفعلت إيران فجر الجمعة دفاعاتها الجوية في محافظات عدة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقل في وسط البلاد، بحسب ما نقلت فرانس برس عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كذلك، عُلقت الرحلات التجارية من وإلى مطارات عدة، بما فيها طهران، وفق ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن السلطات الملاحية.