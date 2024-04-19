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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ 2.2 مليون جنيه

المتهمين
المتهمين

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الدقهلية ، مطروح" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الدقهلية ، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم و ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المنزلة بالدقهلية ، وبحوزتهما (14,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 طبنجة وعدد من الطلقات).

وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح ، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,2 مليون جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية  وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الهيروين الحشيش الذخائر غير المرخصة المخدرات والأسلحة

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