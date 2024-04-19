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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة صلاح السعدني.. 200 عملا فنيا وليالي الحلمية كتبت شهادة ميلاد العمدة

صلاح السعدني
صلاح السعدني

رحل منذ قليل الفنان الكبير صلاح السعدني والذى كان يلقب بعمدة الدراما المصرية بعد تقديمه أكثر من 200 عمل فني كان النسبة الأكبر فيهم لأعمال درامية مميزة بداية من ليالى الحلمية وتجسيده لشخصية سليمان الغانم مرور بأرابيسك والحلم الجنوبي والأصدقاء وغيرها من الأعمال التى صنعت تاريخ صلاح السعدني 

 

بداية صلاح السعدني 

بدأ الفنان صلاح السعدني مشواره التمثيلي بمسرح الجامعة حيث كان طالبا فى كلية الزراعة بجانب الزعيم عادل إمام وشكل الثنائى دويتو على مسرح كلية زراعة ثم شق طريق الاحتراف فى الستينات من القرن الماضى.

 

أهم أعمال صلاح السعدني 

وقدم صلاح السعدني على مدار مشواره الفني الكثير والكثير من الأعمال سواء فى السينما أو التلفزيون أو حتى المسرح فى بدايته

فعلى مدار أكثر من خمسون عاما قدم فيهم صلاح السعدني 211 عمل فني متنوع كان أبرزهم  بنات فى ورطة والعملاق وليل وخونة والحلال يكسب وقضية عم أحمد وفتوة الناس الغلابة وطائر الليل الحزين والمراكبي وشياطين الليلى والرصاصة لا تزال فى جيبي .

 

دراما صلاح السعدني 

وعلى مستوى الدراما كان أكثر تميزا صلاح السعدني بتقديم مسلسلات كانت الأنجح فى تاريخ الدراما فى العصر الحديث وأهمها مسلسل ليالى الحلمية بأجزاءه الـ5 حيث قدم صلاح السعدني فيه شخصية سليمان الغانم مع يحيى الفخراني وصفية العمرى وتعتبر هذه الشخصية هي سبب نجاح وتفوق صلاح السعدني فى الدراما 

 

وبعدها بدأ يختار صلاح السعدني أدواره فى الدراما بعناية وقدم بعد ليالى الحلمة مسلسله الأشهر أربيسك واللى قدم فيه شخصية حسن النعماني واللى كانت بيعتبرها البعض ايقونة الدراما فى فترة التعسينيات من القرن الماضي

 

وتوالت أعمال صلاح السعدني الناجحة وقدم بعدها حلم الجنوبي وأهل الدنيا ورجل فى زمن العولمة والأصدقاء والناس فى كفر عسكر ووأوراق مصرية والباطنية والأخوة أعداء.
 


لقب عمدة الدراما 

وبعد سلسلة من الأعمال الضخمة والناجحة والذي قدم فيها صلاح السعدني شخصية العمدة لقب بعمدة الدراما المصرية وأصبح أيقونة فى الدراما المصرية وواحدة من أهم النجوم فى تاريخ مصر

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