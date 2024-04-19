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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 3 تجار سلاح في سوهاج والمنيا

المتهم
المتهم

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن سوهاج من ضبط (عامل– مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.. وبحوزته (بندقية آلية – 12 فرد محلى – خزينة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).

كما تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .. وبحوزته (8 فرد محلى). 

وفى مديرية أمن المنيا تم ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر .. وبحوزته (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- عدد من الطلقات).

 وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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