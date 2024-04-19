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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هتوحشنا ياخال.. أحمد السقا ينعي الفنان صلاح السعدني

صلاح السعدني
صلاح السعدني

نعى الفنان أحمد السقا، وفاة الفنان صلاح السعدنى ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.


 


 

وكتب أحمد السقا :"إنا لله وإنا إليهِ رَاجِعُون البقاء والدوام لله وحده. توفى إلى رحمة الله الفنان القدير و الأب الغالي الأستاذ صلاح السعدنى والد أخويا و صدیقی أحمد السعدني.

ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة برجاء قراءة الفاتحة و الدعاء.. هتوحشنا يا خال".


 

توفي منذ لحظات الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ80 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت النقابة في بيان: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الاستاذ صلاح السعدنى وانا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والاسره الكريمة.

وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.

احمد السعدنى احمد السقا الشيخ زايد الفنان صلاح السعدني صلاة الجنازة صلاح السعدنى مسجد الشرطة نقابة المهن التمثيلية

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